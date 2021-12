Mehr als sechs Millionen Schnelltests für Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Schulministerium will den weiterführenden Schulen in NRW für den Start nach den Weihnachtsferien sechs Millionen Corona-Schnelltests zusätzlich zur Verfügung stellen. Hintergrund seien unter anderem sich weltweit abzeichnende Engpässe, so das Ministerium in einer E-Mail an alle Schulen.

Von dpa