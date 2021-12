Mehr als 730 Menschen lassen sich in Paderborner Dom impfen

Bei einer öffentlichen Impfaktion des Erzbistums Paderborn in Zusammenarbeit mit dem Kreis haben sich am Samstag insgesamt 734 Menschen immunisieren lassen. Vor dem Hohen Dom und im Kreuzgang warteten Impfbereite auf den Piks gegen das Coronavirus. 105 Personen holten sich laut Angaben eines Sprechers ihre Erstimpfung ab. Knapp 600 Menschen ließen sich in der geweihten Umgebung eine Auffrischungsimpfung geben, einige kamen auch für den zweiten Piks. Ein Termin war nicht nötig. Auch musste man keiner Kirche angehören.

Nach Angaben eines Sprechers von Samstag wurden alle in der Bischofskirche geimpft, die sich bis 17.00 Uhr angestellt hatten. «Wer Leben und Freiheit will, lässt sich impfen. Das ist ein Gebot der Stunde zum Schutz für sich und andere, zur gelebten Nächstenliebe», hatte Paderborns Erzbischof Hans-Josef Becker im Vorfeld appelliert.