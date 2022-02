Mehr als 30 Kommunen profitieren von Innenstadt-Förderung

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

Insgesamt 34 Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden vom Bundesprogramm «zukunftsfähige Innenstädte und Zentren» profitieren. Sie erhalten zusammen mehr als 25 Millionen Euro, um Konzepte und Ideen für die Revitalisierung ihrer Innenstädte und Zentren zu erarbeiten und Maßnahmen etwa gegen akute Leerstände zu finanzieren, wie aus einem Brief von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) an die Fraktionsmitglieder von SPD, Grünen und FDP im Bundestag hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Von dpa