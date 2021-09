Medizinische Fakultät OWL startet an Uni Bielefeld

Bielefeld (dpa/lnw)

An der Universität Bielefeld ist am Donnerstag der Startschuss für den Lehrbetrieb an der neuen Medizinischen Fakultät OWL gefallen. Damit könne man in NRW nun an acht staatlich getragenen Unis Medizin studieren, sagte Wissenschaftsministern Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) bei einem Festakt. Die ersten 60 Studierenden starten laut Hochschule zum Wintersemester am 11. Oktober.

Von dpa