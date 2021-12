Mediziner: Schulen können zur Corona-Kontrolle beitragen

Berlin (dpa)

Schulen können nach Einschätzung eines Kinder- und Jugendmediziners zur Kontrolle des Corona-Virus beitragen - wenn dort konsequent Masken getragen und weitere Schutzmaßnahmen befolgt werden. Das sagte der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln, Jörg Dötsch, am Donnerstag in Berlin. Kinder könnten sich sowohl in Schulen als auch in Haushalten anstecken, sagte Dötsch.

Von dpa