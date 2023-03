Medikament in Stadtbahn gefunden: Suche nach Besitzer

Bonn (dpa/lnw)

Ein in einer Bahn gefundenes Medikament veranlasst die Stadt Bonn zu einem großen Suchaufruf nach dem Besitzer. Das Präparat sei in der Stadtbahnlinie 66 entdeckt und in einer Anlaufstelle von Stadtverwaltung und Polizei abgegeben worden, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Es werde für die Behandlung einer HIV-1-Infektion eingesetzt - und nach Auskunft einer Apotheke sei bei einer verzögerten Einnahme schon bald mit größeren Komplikationen zu rechnen.

Von dpa