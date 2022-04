Medienanstalten setzen bundesweit auf Künstliche Intelligenz

Düsseldorf (dpa)

Die Medienanstalten in Deutschland setzen bei ihrer Arbeit ab sofort auf künstliche Intelligenz. Eine für Nordrhein-Westfalen entwickelte Software wird ab sofort bundesweit eingesetzt, wie die Landesanstalt für Medien NRW am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. «Durch automatisiertes Monitoring von Social-Media-Plattformen und Webseiten werden potenzielle Rechtsverstöße identifiziert und zur Prüfung durch die Mitarbeitenden der Aufsicht vorbereitet», teilte die NRW-Medienaufsicht mit.

Von dpa