Medien: Schalker Harit vor Wechsel nach Marseille

Der FC Schalke 04 hat nach langer Suche offenbar einen Abnehmer für Amine Harit gefunden. Wie die französische Zeitung «L'Équipe» berichtet, steht der marokkanische Offensivspieler vor einem Wechsel zu Olympique Marseille. Demnach sollen sich beide Fußball-Clubs auf ein Leihgeschäft für den bis 2024 an den Bundesliga-Absteiger gebundenen 24-Jährigen geeinigt haben.

Harit gehört zum Kreis jener Spieler, die der finanziell angeschlagene Revierclub aufgrund ihrer gut dotierten Verträge abgeben will. In den Planungen von Trainer Dimitrios Grammozis hatte er deshalb in dieser Saison keine Rolle mehr gespielt. Harit war 2017 für rund acht Millionen Euro vom FC Nantes nach Gelsenkirchen gewechselt.