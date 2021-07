Medien: Schalke-Torhüter Schubert vor Wechsel nach Arnheim

Markus Schubert steht nach Medienberichten vor einem festen Wechsel vom FC Schalke 04 zu Vitesse Arnheim. Demnach soll der zuletzt an Eintracht Frankfurt ausgeliehene 23 Jahre alte Schlussmann beim niederländischen Erstligisten einen Dreijahresvertrag erhalten. Angeblich absolvierte Schubert am (heutigen) Mittwoch in Arnheim einen Medizincheck. Er wäre damit der bereits 20. Profi, der den Absteiger aus der Fußball-Bundesliga in diesem Sommer verlässt. Dem Vernehmen nach erfolgt der Transfer trotz eines Vertrages bis 2023 ablösefrei.

Schubert war 2019 als U21-Europameister mit großen Ambitionen von Dynamo Dresden zum Revierclub gewechselt, aber in nur zehn Pflichtspielen zum Einsatz gekommen. Auch für die neue Saison drohte ihm im Kampf um einen Stammplatz mit seinen Konkurrenten Ralf Fährmann und Michael Langer das Nachsehen.