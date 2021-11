Media-Saturn-Übernahme: Ceconomy lässt Aktionäre abstimmen

Düsseldorf (dpa)

Der Elektronikhändler Ceconomy treibt den Plan zur Komplettübernahme seiner Tochter Media-Saturn wieder voran. Nachdem das Vorhaben zuletzt wegen Aktionärsklagen ins Stocken geraten war, sollen die Anteilseigner im kommenden Jahr bei einer außerordentlichen Hauptversammlung erneut darüber abstimmen, wie das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Eigentlich sollten die Anteile der Beteiligungsgesellschaft Convergenta, der Familienholding des verstorbenen Media-Markt-Mitgründers Erich Kellerhals, bereits bis Ende des Sommers an Ceconomy gehen.

Von dpa