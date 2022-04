Max Otte will Ausschluss aus CDU akzeptieren

Köln (dpa)

Der frühere Vorsitzende der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, will seinen geplanten Rauswurf aus der CDU akzeptieren. «Ich werde mich nicht gegen einen Ausschluss wehren», sagte der 57-jährige Ökonom am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Gegen Otte läuft ein Ausschlussverfahren, weil er Mitte Februar auf Vorschlag der AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert hatte. Es zeichne sich nach der ersten Verhandlung vor dem Kreisschiedsgericht in Köln ab, dass er ausgeschlossen werden solle, sagte Otte. Er ist seit über 30 Jahren in der CDU. «Den Eintritt in eine andere Partei schließe ich kategorisch aus», erklärte er.

Von dpa