Maskierte Räuber überfallen Frau an Heiligabend zuhause

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Zwei maskierte Räuber haben an Heiligabend in Gelsenkirchen eine 42-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen, bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die mit Sturmhauben bekleideten Unbekannten bereits in der Wohnung, als die Frau gegen 18.00 Uhr nach Hause kam. Zugang hatten sie sich zuvor über die Balkontür verschafft.

Von dpa