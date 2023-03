Masche «Kranke Tochter»: Alte Dame um hohe Summe betrogen

Moers (dpa/lnw)

Betrügerinnen sollen eine 86-jährige Frau in Moers um einen hohen fünfstelligen Betrag gebracht haben. Erst gab sich jemand am Telefon als Tochter der alten Dame aus und log, mit einer schweren Corona-Erkrankung auf der Intensivstation zu liegen und Geld für lebenswichtige Medizin zu brauchen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Später soll dann eine junge Frau mit dem Namen «Frau Dr. Koch» - eine falsche Ärztin - bei der 86-Jährigen vorbeigekommen sein, um die hohe Summe in einem Umschlag abzuholen.

Von dpa