Marokko im WM-Halbfinale: Düsseldorfer Polizei vorbereitet

Marokkos Nationalelf ist als erstes afrikanisches Team in ein WM-Halbfinale eingezogen. An diesem Mittwoch (20.00) kommt es zum Duell mit der französischen Elf. Die Düsseldorfer Polizei hat sich vorbereitet.

Die Düsseldorfer Polizei hält ein größeres Aufgebot für die Halbfinalpartie der Fußball-Weltmeisterschaft bereit. An diesem Mittwoch um 20.00 Uhr wird Marokko auf Frankreich treffen. «Wir sind vorbereitet», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Auch in anderen NRW-Städten könnte der Jubel groß sein.

Mit Marokkos Nationalelf steht in Katar erstmals ein afrikanisches Team im Halbfinale einer Fußball-WM. Schon der Weg dahin hatte in der Landeshauptstadt Begeisterungsstürme Tausender Fans ausgelöst. So war nach dem Sieg Marokkos über Portugal der Verkehr rund um den Hauptbahnhof am vergangenen Samstag zeitweise zum Erliegen gekommen. Auch Busse und Bahnen waren betroffen.

«Es ist damit zu rechnen, dass erneut Straßenzüge gesperrt werden müssen», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dies werde aber situativ erfolgen, sobald Straßen nicht mehr befahrbar sind. «Bislang sind die Erfolge des marokkanischen Teams größtenteils friedlich gefeiert worden. Nur einige wenige sind über die Stränge geschlagen», hieß es.

In der Landeshauptstadt hatten vor allem im Bereich des Hauptbahnhofs und im Stadtteil Oberbilk Tausende marokkanische Fans gefeiert - mit Bengalos und Autokorsos. Die Polizei hatte einen «intensiven und langen» Einsatz, weil es auch zu Flaschen- und Böllerwürfen gegen Einsatzkräfte und Sachbeschädigungen gekommen war. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

Auch in der Millionen-Stadt Köln musste die Polizei wegen der Fan-Ansammlungen eingreifen, Einheiten aus dem ganzen Stadtgebiet waren im Einsatz. Bei einem Polizeifahrzeug wurde durch Unbekannte die Heckscheibe mit Steinen zerstört. Verletzt wurde niemand. Ein Beamter wurde durch eine Flasche am Helm getroffen, blieb aber ebenfalls unverletzt. Friedlich und ausgelassen wurde in Essen, Dortmund und Hamm gefeiert.