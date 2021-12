Marode A45-Talbrücke: Neubau soll in fünf Jahren stehen

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Für den Neubau der kaputten Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid gibt es einen ersten vorsichtigen Zeitrahmen. «Wenn es nach mir geht, sollte die neue Brücke in fünf Jahren stehen», sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Leiterin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH des Bundes. Dazu müssten aber planungsrechtliche Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, um Zeit zu gewinnen, wie sie bei einem Spitzentreffen am Montag in Lüdenscheid laut Mitteilung betonte. Im Rathaus hatten sich Vertreter des Bundes, des Landes, des Märkischen Kreises und der Wirtschaft zu der seit Anfang Dezember gesperrten Brücke der Autobahn A45 und der aktuellen Verkehrssituation auf den Umleitungsstrecken ausgetauscht.

Von dpa