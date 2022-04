Mark Keller freute sich über Religionsunterricht

Köln/Essen (dpa)

Schauspieler Mark Keller («Der Bergdoktor») hat gute Erinnerungen an den Religionsunterricht in der Schule - die allerdings nicht unbedingt etwas mit dem dargebotenen Lehrstoff zu tun haben. «Ich habe mich immer gefreut, wenn wir Religionsunterricht in der ersten Stunde hatten», sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Zum Teil habe man dafür ja in der Kirche gesessen. «Da konnte man in den hinteren Reihen noch ein wenig dösen und hatte eigentlich eine Stunde weniger auf dem Programm.»

Von dpa