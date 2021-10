«Maria 2.0» will 20.000 Protest-Postkarten an Papst schicken

Essen/Hamburg (dpa)

Die katholische Reforminitiative «Maria 2.0» will Papst Franziskus anlässlich der Eröffnung der Weltsynode reihenweise Protestpostkarten schicken. Mit rund 20.000 gleichlautenden Postkarten will die Bewegung das Kirchenoberhaupt auf ihre Forderungen für Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche und gegen patriarchale Strukturen aufmerksam machen. «Ich weiß nicht, wie lange ich es in dieser Kirche noch aushalten kann und will!» steht dort geschrieben. Die Absender prangern «hermetische Kleriker-Bünde» in der Kirche an, die zur «Vertuschung der sexualisierten Gewalt beigetragen haben». Papst Franziskus solle mit der Protestaktion aufgefordert werden, die Probleme in der weltweiten Synode aufzugreifen und Frauen in diesen Prozess mit einzubeziehen, teilte die Initiative «Maria 2.0» am Montag mit.

Von dpa