«Manta, Manta»-Star Til Schweiger hat wieder einen Manta

Dortmund (dpa)

Mit der Komödie «Manta, Manta» feierte Schauspieler Til Schweiger vor mehr als 30 Jahren sein Kinodebüt - nun ist das titelgebende Kultauto offenkundig zurück in seinem Leben. Auf Instagram veröffentlichte Schweiger am Dienstag einen kleinen Clip, der auf die Fortsetzung «Manta Manta 2» hindeutete. Zu sehen: Ein grell lackiertes Auto mit dem Kennzeichen «HA - B 123», so wie in der Original-Ruhrgebietskomödie. Darunter zu lesen: «My Baby is back!!!» und drei rote Herzen. Schweiger trug in dem Clip Unterhemd und Jeans und war offenkundig allerbester Laune. «Yes, Baby!», ruft er angesichts des Autos aus.

Von dpa