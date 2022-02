Mann wünscht Polizisten «so etwas wie in Rheinland-Pfalz»

Hagen (dpa/lnw)

Noch am Tag der tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten im rheinland-pfälzischen Kusel hat ein Mann in Hagen zwei Beamte mit den Worten «So etwas wie heute Morgen in Rheinland-Pfalz sollte euch viel öfter passieren» beschimpft. Nach seiner Anspielung auf den gewaltsamen Tod der Beamten habe er noch hinzugefügt, dass sich die Polizisten dann nicht mehr wie «die Könige der Welt aufführen würden», teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 39-Jährige war am Montagabend mit einer Streifenwagenbesatzung in Streit geraten - nachdem er sie bei einer Fahrt zu einem Diebstahl-Einsatz behindert hatte.

Von dpa