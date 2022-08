Mann wird von Strömung mitgerissen und muss gerettet werden

Seine Kräfte überschätzt hat ein sportlicher junger Mann am Samstag bei einem Bad im Rhein in Bonn.

Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, wollte der 32-Jährige unterhalb der Kennedybrücke eine kurze Abkühlung im Fluss nehmen. Er kam dabei jedoch nicht gegen die Strömung und Sogbildung im Rhein an und trieb ab. Es habe Lebensgefahr bestanden, hieß es von der Feuerwehr in Bonn. Aufmerksame Passanten alarmierten Feuerwehr und Rettungsdienst. Mehrere Boote rückten aus, Helfer konnten den jungen Mann nach einem halben Kilometer rheinabwärts an Land ziehen. An der Rettung waren etwa 35 Einsatzkräfte beteiligt.