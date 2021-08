Mann wird in Bielefeld von Straßenbahn überrollt und stirbt

Ein Mann ist an einer Haltestelle in Bielefeld von einer Stadtbahn überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Demnach geriet der Mann am Samstagvormittag mit einem Fuß zwischen Bahn und Gleis und stürzte.

Daraufhin habe ihn die Stadtbahn erfasst. Die Polizei ging von einem Unglücksfall aus. Ein Sachverständiger sei nun vor Ort, um den Unfallhergang zu klären.

Zuvor hatten Radio Bielefeld und die Neue Westfälische berichtet. Radio Bielefeld zufolge hat der Mann möglicherweise noch versucht, die bereits ausfahrende Straßenbahn zu erreichen. Die Polizei bestätigte, dass es sich um eine Vermutung handelte. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauerten zunächst an. Weitere Details waren am Samstag noch unklar.