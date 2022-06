Mann will in Polizeigewahrsam schlafen und greift Polizei an

Hagen (dpa/lnw)

Ein junger Mann hat am Hagener Hauptbahnhof einen Polizeibeamten angegriffen - möglicherweise um einen Schlafplatz in Polizeigewahrsam zu erhalten. Der 23-Jährige suchte die Polizeiwache auf und gab an, am Bahnhofsvorplatz bestohlen worden zu sein, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Beamten seien daraufhin mit dem Mann zu dem Taxistand gegangen, wo der Diebstahl passiert sein soll. Die Einsatzkräfte suchten demnach nach dem Tatverdächtigen und befragten Zeugen. Der 23-Jährige habe die Polizeimaßnahmen mehrfach gestört haben und sei zunehmend aggressiver geworden.

Von dpa