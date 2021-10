Mann will Handy abholen und wird beraubt: Mit Waffe

Übach-Palenberg (dpa/lnw)

Ein 46 Jahre alter Mann ist in Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg ausgeraubt und verletzt worden, als er ein im Internet angebotenes Handy abholen wollte. Ein Unbekannter habe ihm mit einer Schusswaffe ins Gesicht geschlagen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der 46-Jährige hatte online ein Angebot für ein Mobiltelefon gesehen und wollte es am Samstag abholen. Dort forderte die vermeintliche Verkäuferin den Angaben zufolge aggressiv sein Geld und verschwand.

Von dpa