Ein morbider Fall für die Polizei in Hagen: Dort hat ein Unbekannter versucht, mit einer Schubkarre einen gestohlenen Grabstein von einem Friedhof wegzuschaffen. Ein Augenzeuge (47) sprach den Mann laut Polizei am Montagabend an, woraufhin der Dieb - ohne Grabstein - flüchtete. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und leitete ein Verfahren wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe ein.