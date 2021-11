Mann verfolgt Ehefrau im Auto

Bonn (dpa/lnw)

Durch zwei zu schnell fahrende Autos ist die Polizei in Bonn auf einen Fall von mutmaßlicher häuslicher Gewalt aufmerksam geworden. Am Dienstagabend sei eine Frau von ihrem Ehemann im Auto verfolgt worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Bonn am Mittwoch mit. Zuvor hatten Zeugen wegen eines vermeintlichen Straßenrennens in der Kölnstraße den Notruf gewählt. Als die beiden Wagen angehalten wurden, habe sich herausgestellt, dass es sich wohl um einen Fall von häuslicher Gewalt handelte.

Von dpa