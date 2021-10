Mann überfällt Frau in ihrem Auto und fasst ihr an den Hals

Krefeld (dpa/lnw)

Gruseliger Überfall in Krefeld: Als eine 39-jährige Autofahrerin kurz anhält, um nach dem Weg zu schauen, springt ein Fremder in ihren Wagen und greift ihr an den Hals. «Das ist ein Überfall», habe der Mann gesagt und die Geldbörse der Frau geraubt, berichtete eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Von dpa