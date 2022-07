Mann stürzt von Fahrgeschäft: Unfall bei Abbau

Düsseldorf (dpa/lnw)

Während der Abbauarbeiten an der Düsseldorfer Rheinkirmes ist ein Mann aus einer Höhe von 10 bis 15 Metern von einem Fahrgeschäft gestürzt. Der Arbeiter habe sich bei dem Unfall am Dienstag schwer verletzt, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Mehrere Notärzte versorgten den 25-Jährigen an den Oberkasseler Rheinwiesen. Mit einem Hubschrauber sei der Schwerverletzte dann in ein Krankenhaus in Duisburg geflogen worden. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Von dpa