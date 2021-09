Mann stürzt mit Minibagger: Schwer verletzt

Ein 51 Jahre alter Mann ist in Herdecke (Ennepe-Ruhr-Kreis) bei Arbeiten mit einem Minibagger umgekippt und hat sich schwer verletzt. Der Bagger sei in abschüssiger und steiler Lage umgefallen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Dabei sei der Fahrer aus dem Gerät geschleudert worden und zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Weil der Minibagger schräg lag und auf den Fahrer zu stürzen drohte, mussten die Rettungskräfte das Gerät mit Spanngurten und Erdankern gegen den Absturz sichern. Der schwer verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus.