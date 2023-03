Mann stirbt nach Zimmerbrand in Seniorenheim

Viersen (dpa/lnw)

Nach einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim in Viersen am Niederrhein ist ein Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 62-Jährige sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Fünf weitere Bewohner erlitten Schockzustände und Rauchgasvergiftungen und kamen ebenfalls ins Krankenhaus, wie die Stadtverwaltung zuvor mitgeteilt hatte.

Von dpa