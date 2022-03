Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Köln

Köln (dpa/lnw)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Köln ist am Montag ein 50-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann war zwar noch von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet und von Rettungskräften reanimiert worden, am Nachmittag aber im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilte. Spezialisten der Kriminalpolizei begutachteten den Brandort und nahmen Ermittlungen zur zunächst unklaren Brandursache auf.

Von dpa