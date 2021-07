Mann stirbt bei Brand in Müllverbrennungsanlage

Beim Versuch, einen Brand in einer Müllverbrennungsanlage in Oberhausen zu löschen, ist ein 63 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter war mit einem Bagger aus der brennenden Lagerhalle gefahren und bewusstlos geworden, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 63-Jährige wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb. Nach Angaben der Polizei blieb ein zweiter Mitarbeiter bei den Löscharbeiten am Donnerstagabend unverletzt. Wie es zu dem Feuer kam, sei noch unklar.