Mann soll nach eigener Aussage Freundin getötet haben

Köln (dpa/lnw)

Ein Mann (60) soll in Köln seine Freundin (71) in ihrer Wohnung nach eigener Aussage im Streit getötet haben. Der Mann sei am Freitag nach der Tat zur nächsten Polizeiwache gekommen und habe die Auseinandersetzung geschildert, so die Ermittler. Von der Polizei alarmierte Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, die Frau zu reanimieren. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll zunächst vernommen werden.

Von dpa