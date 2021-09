Mann soll Droh-Video an Ex geschickt haben: Festnahme

Ein 22 Jahre alter Mann aus Leverkusen soll in einem Video damit gedroht haben, seine Ex-Partnerin (23) und ihre Freundin (22) umzubringen. In dem Video soll er mit einer Schusswaffe in der Hand zu sehen gewesen sein. Das Video sei über einen Messenger-Dienst versandt worden, berichtete die Polizei Köln. Polizei-Spezialkräfte nahmen den Mann in der Nacht auf Montag in Leverkusen in einer Wohnung fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung kam auch ein auf Waffen spezialisierter Spürhund zum Einsatz. Eine Waffe wurde jedoch nicht gefunden.