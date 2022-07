Mann niedergestochen: Polizei ermittelt

Bei einer Auseinandersetzung in der Düsseldorfer Altstadt ist ein 25 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Zeitweise habe Lebensgefahr bestanden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag in Düsseldorf mit. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden, die wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Mehrere Männer wurden festgenommen. Sie würden nun vernommen.

Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 4.00 Uhr am frühen Sonntagmorgen in einem Lokal in der Altstadt zu einer Schlägerei zwischen einer Gruppe von Männern und dem 25-Jährigen. Der Auslöser war zunächst unklar. Einer aus der Gruppe soll dann auf den 25-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben.

Alarmierte Polizeibeamte einer Hundertschaft hätten bei dem stark blutenden Opfer Erste Hilfe geleistet, bis ein Notarzt eintraf. Die Polizisten hätten dem 25-Jährigen durch ihr Eingreifen wohl das Leben gerettet, hieß es weiter. Zeugen und Polizisten hätten im Rahmen einer Fahndung mehrere junge Männer festhalten und festnehmen können, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen. Ob sie beteiligt waren, werde noch ermittelt. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Sein Zustand war bei Einlieferung in die Klinik zunächst kritisch.