Mann nach Streit an Kiosk lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein 34-Jähriger soll nach einem Streit mit einer Kioskbetreiberin in Düsseldorf einen Zeugen des Vorfalls bewusstlos geschlagen haben. Das 51 Jahre alte Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass Lebensgefahr bestehe, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 34-Jährige wurde direkt nach der Tat festgenommen.

Von dpa