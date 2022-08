Mann nach Messerangriff auf Partnerin in Untersuchungshaft

Herne (dpa/lnw)

Ein 30-jähriger Mann sitzt im Gefängnis, nachdem er seine Lebensgefährtin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Ein Haftrichter ordnete gegen den Mann Untersuchungshaft an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau war nach dem Angriff in der Nacht zum Freitag notoperiert worden und war Polizeiangaben zufolge danach in einem stabilen Zustand.

Von dpa