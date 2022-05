Mann mit Softair-Maschinenpistole löst Polizeieinsatz aus

Köln (dpa/lnw)

Ein mit einer Softair-Maschinenpistole hantierender Mann hat in Köln einen Einsatz von Spezialeinsatzkräften der Polizei ausgelöst. Die Polizei sei am Sonntagnachmittag von Zeugen darüber informiert worden, dass ein Mann mit einer «größeren Waffe» ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Raderberg betreten haben soll, hieß es in einer Mitteilung.

Von dpa