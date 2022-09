Mann mit Beil verletzt: Mordkommission ermittelt

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Nach dem Angriff eines 43 Jahre alten Mannes auf einen 39-Jährigen in Mönchengladbach ermittelt eine Mordkommission. Der Ältere sei am Montagabend mit dem Jüngeren auf einen Parkplatz gefahren und habe ihn mit einem Beil verletzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Beim Versuch des 39-Jährigen, zu entkommen, habe der 43-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schuss aus einer Waffe auf ihn abgegeben, der ihn aber vermutlich nicht getroffen habe. Der 39-Jährige konnte letztlich verletzt entkommen.

Von dpa