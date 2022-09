Mann ins Bein geschossen und schwer verletzt: Zeugen gesucht

Köln (dpa/lnw)

Ein 31 Jahre alter Mann ist in Köln durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Er sei am Montagabend im Krankenhaus operiert worden, teilte die Polizei in Köln am Dienstag mit. Kriminalbeamte hatten am Tatort Spuren gesichert. Ein Luxuswagen wurde sichergestellt, «mit dem der Verletzte zum Tatort gekommen sein will», wie die Polizei erklärte. Es würden dringend Zeugen gesucht.

Von dpa