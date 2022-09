Mann in Herne lebensgefährlich verletzt

Herne (dpa/lnw)

Ein 53 Jahre alter Mann ist in Herne von Schlägen mit einem Gegenstand lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Das Opfer ist nach einer Auseinandersetzung am Freitagabend, in die mehrere Personen involviert waren, laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Bochum notoperiert worden. Der Zustand des Mannes habe sich den Angaben zufolge zunächst stabilisiert.

Von dpa