Mann in Bonn mit Messer attackiert und schwer verletzt

Bonn (dpa/lnw)

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Bonn ist ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der 45-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich von einem ihm bekannten 32-Jährigen attackiert und mit einem Messer in den Rücken gestochen und verwundet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 45-Jährige kam nach der Tat am Sonntag nach Einsatz eines Notarztes vor Ort ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber mit Stand Montag nicht.

Von dpa