Mann fährt nach Diskobesuch mit fremdem Auto gegen Baum

Freudenberg (dpa/lnw)

Ein betrunkener 20-Jähriger ist in Freudenberg (Kreis Siegen-Wittgenstein) mit einem fremden Auto und ohne Führerschein gegen einen Baum gekracht. Dabei habe sich der Fahrer in der Nacht auf Samstag leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der junge Mann sei mit Freunden in einer Diskothek feiern gewesen, als er unbemerkt von einem Bekannten die Autoschlüssel genommen haben soll.

Von dpa