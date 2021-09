Mann fährt frontal mit Auto gegen Hauswand

Ein 75 Jahre alter Mann ist in Moers (Landkreis Wesel) mit dem Auto frontal gegen eine Hauswand gefahren und schwer verletzt worden. Er war am Sonntag aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestand keine Lebensgefahr. Allerdings wurde eine Blutprobe entnommen, da der Mann Alkohol getrunken habe. Die Hauswand wurde bei dem Zusammenstoß nur leicht beschädigt, hieß es.