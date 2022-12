Mann fährt bei Tempo 100 außen an Zug mit

Leverkusen (dpa/lnw)

Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern in der Stunde ist ein Mann bei Leverkusen als Trittbrettfahrer außen an einem Regionalzug mitgefahren. Der 36-Jährige sei bei dem Zug in Opladen aufgesprungen und kurz nach Abfahrt von einem Zugbegleiter entdeckt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Von dpa