Mann fährt bei Massenschlägerei in Gruppe: Fünf Verletzte

Düsseldorf (dpa)

Bei einer Massenschlägerei auf einem Parkplatz in Düsseldorf ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren und hat dabei mehrere Personen verletzt. Fünf Männer seien bei dem Vorfall am frühen Samstagmorgen so schwer verletzt worden, dass sie zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden mussten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach ambulanter Behandlung konnten die Männer aber wieder entlassen werden.

