Mann durch Stiche verletzt: Jugendlicher tatverdächtig

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Jugendlicher soll in Düsseldorf einen 24-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Der Mann wurde am späten Samstagabend ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Verletzungen seien allerdings eher oberflächlich, sagte eine Sprecherin der Polizei. Lebensgefahr bestehe nicht.

Von dpa