Mann durch Stiche schwer verletzt: Mordkommission ermittelt

Herne (dpa/lnw)

Ein 29-Jähriger ist nach einem Kneipenbesuch im Herner Stadtteil Wanne-Eickel in der Nacht zum Sonntag bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, teilten die zuständige Staatsanwaltschaft und Polizei Bochum in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Der Mann hatte den Angaben zufolge mit Begleitern die Gaststätte verlassen. Wenig später entwickelte sich an der Hauptstraße eine verbale Auseinandersetzung mit einer anderen Personengruppe.

