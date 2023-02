Mann durch Stiche schwer verletzt: 20-Jähriger tatverdächtig

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Bei einem Streit unter jungen Männern in Mönchengladbach ist ein 26-Jähriger durch Stiche schwer verletzt worden. Er kam am Samstagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Tatverdächtig ist ein 20-Jähriger. Er wurde festgenommen. Am Sonntagnachmittag war noch offen, ob die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen versuchter Tötung gegen ihn beantragen wollte.

Von dpa