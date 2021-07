Mann droht mit Machete: SEK nimmt ihn fest

Mit einer Machete hat ein 31-Jähriger in Mettmann vier Männer bedroht und einen Einsatz von Spezialkräften der Polizei ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war der Mann in der Nacht zum Samstag mit den vier Unbekannten vor einer Bar in Streit geraten. Er lief kurz nach Hause und kehrte bewaffnet mit der Machete zurück. Zeugen alarmierten die Ortspolizei, woraufhin der 31-Jährige wieder in seine Wohnung flüchtete.

Weil es Hinweise gab, dass der Mann noch mehr Waffen haben könnte, wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) zu Hilfe gerufen. Die Spezialkräfte sprachen den 31-Jährigen durch ein offenes Fenster an und konnten ihn ohne Widerstand festnehmen. Tests ergaben, dass der Mann betrunken war. Weitere Waffen wurden nicht gefunden. Die Machete hatte der Festgenommene hinter eine Mülltonne geworfen.