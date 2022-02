Mann bricht in Tanzschule ein und greift Mitarbeiterin an

Hilden (dpa/lnw)

Ein unbekannter Mann ist in eine Tanzschule eingebrochen und hat eine Mitarbeiterin mit einem Messer verletzt. Der Mann sei in der Nacht zu Dienstag durch ein Fenster in die Tanzschule in Hilden bei Düsseldorf eingedrungen, teilte die Polizei mit. Die 32-jährige Frau habe gerade geputzt und aufgeräumt, als sie ein Poltern aus den Toilettenräumen gehört habe. Dann sei ihr der Mann entgegengekommen.

Von dpa